Hasbro Aktie: Aus, Aus, Aus!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hasbro-Aktie als neutral eingestuft wird. Mit einem RSI7-Wert von 55,73 und einem RSI25-Wert von 32,36 fällt die Bewertung für beide Zeiträume neutral aus.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, jedoch gab es in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt positive Diskussionen über das Unternehmen Hasbro. Aufgrund statistischer Auswertungen der Anleger-Kommunikation wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da Kaufsignale überwiegen.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern ergibt eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung für Hasbro. Daher wird die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Hasbro mit einer Rendite von -13,97 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") um mehr als 14 Prozent zurückliegt. Auch im Vergleich zur "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche liegt die Rendite von Hasbro mit 16,42 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.