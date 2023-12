Harworth Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Harworth-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 115,5 GBP gehandelt, was einer Entfernung von +10,07 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entspricht. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie daher positiv eingeschätzt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +3,76 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können Stimmungen verstärken oder sogar verändern. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Harworth eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was das Gesamtbild des langfristigen Stimmungsbildes ebenfalls neutral erscheinen lässt.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Harworth-Aktie sind 1 Bewertung positiv, 0 neutral und 0 negativ. Dies ergibt im Durchschnitt eine positive Bewertung für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 55,84 Prozent steigen, was zu einer positiven Empfehlung führt. Insgesamt erhält Harworth von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Aktuell liegt der RSI-Wert der Harworth bei 40, was als neutral eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 33, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie laut RSI also neutral bewertet.