Harworth Aktie: Was könnte passieren?

Die Harworth-Aktie erhält derzeit von Analysten eine Bewertung von "Gut". Diese Bewertung basiert auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Harworth vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 180 GBP, was einem Aufwärtspotential von 51,9 Prozent entspricht.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Harworth liegt bei 55,17, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 41,53 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung auf "Neutral" Basis.

Die Stimmung und das allgemeine Interesse an der Harworth-Aktie wurden ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Harworth weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Harworth bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In der technischen Analyse erhält die Harworth-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein Rating von "Gut". Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen eine Abweichung von +6,14 Prozent bzw. +6,98 Prozent, was insgesamt zu einer Einstufung als "Gut"-Wert führt.