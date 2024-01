Harworth Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrari":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Harworth in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die wir analysiert haben, um eine weitere Bewertungsgrundlage für die Aktie zu erhalten. Es zeigte sich, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit ins Verhältnis gesetzt werden. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Harworth liegt derzeit bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt einen Wert von 37,82, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysten bewerten die Harworth-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Harworth vor, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 180 GBP zeigt ein Aufwärtspotenzial von 45,75 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 111,5 GBP für die Harworth-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 123,5 GBP, was einem Unterschied von +10,76 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen positiven Trend, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Harworth-Aktie im Bereich der technischen Analyse führt.