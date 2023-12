Harworth Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien bezüglich des Aktienmarktes ist ein wichtiger Indikator für das Anleger-Sentiment. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Harworth diskutiert, was zu einer positiven Einschätzung des Stimmungsbarometers führte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen größtenteils positiv, was weiterhin das Interesse der Anleger an positiven Themen zeigt. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Auch die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien ergab keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Harworth in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt wurde.

Bei der Anwendung des Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt sich ebenfalls eine neutrale Einschätzung für Harworth. Der 7-Tage-RSI liegt bei 34,21 Punkten, während der 25-Tage-RSI bei 32,73 Punkten liegt. Beide Werte zeigen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Harworth insgesamt 1 Analystenbewertung, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurde. Da es keine aktuellen Analystenupdates gibt, basiert die Kursprognose weiterhin auf einem Aufwärtspotential von 49,38 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält Harworth auf der Basis des Anleger-Sentiments, des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien, des Relative Strength Index und der Analysteneinschätzung eine insgesamt positive Bewertung.