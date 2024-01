Harworth Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Stimmung rund um die Aktie von Harworth war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Harworth daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen ausgesprochen haben, bewerten die Harworth insgesamt als "Gut", da es 1 Kaufempfehlung und keine neutralen oder negativen Einschätzungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Harworth liegt bei 180 GBP, was einem potenziellen Anstieg um 51,9 Prozent entspricht. Auch hier erhält das Unternehmen das Rating "Gut".

Die Stimmungslage unter Investoren und Nutzern im Internet spiegelt ebenfalls eine neutrale Einschätzung wider. Die Anzahl der Diskussionen sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein mittelmäßiges langfristiges Bild. Auch der Relative Strength-Index (RSI) deutet auf eine neutrale Einschätzung hin, sowohl auf einem 7-tägigen Zeitraum als auch auf einem 25-tägigen Zeitraum.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Harworth-Aktie, basierend auf verschiedenen Faktoren wie Anlegerstimmung, Analystenbewertung, Stimmung im Internet und dem RSI.