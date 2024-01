Harvia Oyj löst Jubelsturm aus!

Die technische Analyse der Harvia-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie bei 23,39 EUR verläuft, was bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Der Abstand zum Aktienkurs von 27,04 EUR beträgt +15,6 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 24,46 EUR, was einer Differenz von +10,55 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ergibt die Auswertung, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend positiv war, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb jedoch weitgehend neutral, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit nur vereinzelten neutralen Tagen. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Harvia-Aktie liegt bei 50,68, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 33, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine überwiegend positive Einschätzung für die Harvia-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und des RSI.