Harvia Oyj Aktie: Das ist Wahnsinn!

Derzeitige Analyse der Aktie von Harvia

Bei der Bewertung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Umsatz- und Gewinnzahlen eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz in der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten hat sich das Sentiment für die Aktie von Harvia wie folgt entwickelt: Die Diskussionsintensität war im Netz durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Harvia derzeit bei 23,36 EUR, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Der Aktienkurs selbst liegt bei 27,2 EUR, was einem Abstand von +16,44 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage schneidet die Aktie positiv ab, was zu einem weiteren "Gut"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also eine positive Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) der Harvia liegt bei 46,27, was als "Neutral" bewertet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 35 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv eingestellt waren. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass sowohl das Sentiment und der Buzz im Netz, als auch die technische Analyse und die Anleger-Stimmung positiv für die Aktie von Harvia ausfallen.