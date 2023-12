Harvia Oyj Aktie: Immer mit der Ruhe

Weitere Suchergebnisse zu "Tritium DCFC Limited":

Der Relative Strength Index, kurz RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Der RSI der Harvia liegt bei 2,24, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 34, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Harvia veröffentlicht, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Harvia. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Harvia-Aktie sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch über dem der letzten 50 Handelstage liegt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Insgesamt wird die Harvia-Aktie in den verschiedenen Kategorien mit einer positiven Bewertung versehen, was auf eine gute Entwicklung des Unternehmens hinweist.