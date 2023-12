Harvia Oyj Aktie: Es geht auch anders!

In den letzten zwei Wochen wurde Harvia von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen im Zusammenhang mit Harvia angesprochen. Aufgrund dieser Erkenntnisse kann die Stimmung der Anleger als "Gut" eingestuft werden.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Eine Änderung wäre dann gegeben, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da hier keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen verzeichnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Harvia daher in diesem Bereich mit "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Harvia bei 23,16 EUR liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 27,1 EUR liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +17,01 Prozent und führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 24,01 EUR, was einer Distanz von +12,87 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält Harvia in der technischen Analyse daher die Gesamtnote "Gut".

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Harvia als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 32,56, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 34,98 liegt und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.