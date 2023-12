Harveyorman Holdings ist zurück!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Harvey Norman bleibt in den letzten zwei Wochen eher neutral, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. Es gab nur einen Tag, an dem das Stimmungsbarometer auf grün stand, und negative Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden. An den meisten Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass die Harvey Norman-Aktie laut dem Relative Strength Index (RSI) derzeit mit einem Wert von 6,9 als überverkauft gilt. Daher wird dieses Signal als "Gut" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 38, was darauf hindeutet, dass der Titel weder als überkauft noch als überverkauft betrachtet wird. Daraus ergibt sich insgesamt für den RSI eine Einstufung von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von +8,92 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt ebenfalls über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen, dass die positiven Kommentare über Harvey Norman in den letzten Wochen zugenommen haben. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer steht im grünen Bereich, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die gestiegene Aufmerksamkeit und die vermehrten Diskussionen über das Unternehmen führen zu einem weiteren "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating von Seiten der Redaktion.