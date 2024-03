Harveyorman Holdings Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. In Bezug auf Harvey Norman wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 54,55 Punkten, was darauf hinweist, dass Harvey Norman weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 40,68 ebenfalls an, dass Harvey Norman weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher auch hier mit "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Harvey Norman derzeit bei 10,97 Euro. Dies ist 57 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Multiline-Einzelhandel", der bei 25 liegt. Aufgrund dessen wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält daher auf Grundlage des KGV eine "Gut"-Bewertung.

Investoren, die in die Aktie von Harvey Norman investieren, können von einer Dividendenrendite in Höhe von 8,75 % profitieren, was einem Mehrertrag von 1,05 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Multiline-Einzelhandel entspricht. Aufgrund der höheren Dividenden erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung für seine Ausschüttungspolitik.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Harvey Norman-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 3,96 AUD angegeben. Der letzte Schlusskurs von 4,87 AUD weicht somit um +22,98 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung ergibt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 4,58 AUD über dem letzten Schlusskurs (+6,33 Prozent), wodurch die Harvey Norman-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält.

Zusammenfassend erhält die Harvey Norman-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.