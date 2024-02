Harveyorman Holdings Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Harvey Norman-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 3,83 AUD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 4,74 AUD, was einem Unterschied von +23,76 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (4,26 AUD) liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von +11,27 Prozent darüber, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Harvey Norman-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Harvey Norman als unterbewertet angesehen. Das KGV von 10,97 liegt insgesamt 59 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Multiline-Einzelhandel", der 26,91 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividendenpolitik zeigt sich ein Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 8, was eine positive Differenz von +0,66 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" ergibt. Unsere Analysten bewerten dies als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Harvey Norman-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7 beträgt 23,68 und der RSI25 liegt bei 27,23, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.