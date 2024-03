Harveyorman Holdings Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Für Harvey Norman wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 28,12 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Harvey Norman-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Dividenden hat Harvey Norman derzeit eine Dividendenrendite von 8,75 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 7,48 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Harvey Norman-Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Harvey Norman in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral, basierend auf den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen. Es gab weder stark positive noch negative Themen in den Diskussionen und somit wird die Einschätzung als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Harvey Norman in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Es wurde auch keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.