Harveyorman Holdings Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Harvey Norman wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 42,86 Punkten, was darauf hindeutet, dass Harvey Norman weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 24,39, was bedeutet, dass Harvey Norman hier überverkauft ist. Insgesamt erhält das Harvey Norman-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt für die Harvey Norman-Aktie beträgt auf längerfristiger Basis 3,73 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 4,23 AUD liegt. Auf dieser Basis erhält Harvey Norman somit eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,88 AUD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls darüber liegt. Auch auf dieser Basis wird die Harvey Norman-Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht. In Summe wird Harvey Norman auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Harvey Norman als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 9,42 insgesamt 63 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Multiline-Einzelhandel" ist. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende schüttet Harvey Norman eine Dividendenrendite von 8,75 % aus, was 0,46 Prozentpunkte mehr ist als die im Durchschnitt üblichen 8,29 %. Dies führt zur Einstufung "Neutral".