Harveyorman Holdings Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Bei Harvey Norman hat sich in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Das Stimmungsbild ändert sich, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage für diese Analyse bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Da bei Harvey Norman in diesem Zusammenhang keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion, oder anders gesagt, die Veränderung in der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher wird auch dies mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert. Insgesamt erhält Harvey Norman daher in dieser Hinsicht ein "Neutral".

In Bezug auf die Dividende ergibt sich aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs die Dividendenrendite. Derzeit weist Harvey Norman eine Dividendenrendite von 8,75 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt ("Multiline-Einzelhandel") von 7,46 %. Mit einer Differenz von nur 1,29 Prozentpunkten wird dies als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Harvey Norman in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die analysiert wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei wurde festgestellt, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

In fundamentalen Aspekten beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 16,34, was 33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Multiline-Einzelhandel) von 24 liegt. Aus dieser Perspektive betrachtet ist die Aktie unterbewertet, weshalb Harvey Norman in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.