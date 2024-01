Harveyorman Holdings Aktie: Kaum zu glauben!

Bei Harvey Norman gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild. Die Stimmung wird analysiert anhand von Diskussionen in sozialen Medien, und da keine auffälligen Tendenzen festgestellt wurden, wird das Kriterium als "neutral" bewertet. Ebenso gab es keine signifikante Veränderung in der Anzahl der Diskussionen, was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt erhält Harvey Norman daher eine "neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Harvey Norman diskutiert. An einem Tag überwogen positive Themen, an drei Tagen jedoch die negativen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten die negativen Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "schlecht"-Einschätzung im Anleger-Sentimentsbarometer, was zu einer Gesamtbewertung von "schlecht" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Harvey Norman liegt derzeit bei 9,1, was 64 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt im Bereich "Multiline-Einzelhandel", der bei 25 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird das Unternehmen auf Basis des KGV als "gut" eingestuft.

Durch die Dividendenrendite von 9,73 % können Investoren bei Harvey Norman einen Mehrertrag von 1,36 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Multiline-Einzelhandel erzielen. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "gut" bewertet.