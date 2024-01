Harveyorman Holdings Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei der Betrachtung von Harvey Norman haben wir die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung bei Harvey Norman in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies spiegelt sich in den Äußerungen der vergangenen beiden Wochen wider. Dabei standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

Die Dividendenrendite von Harvey Norman beträgt derzeit 9,73 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 8,21 %. Diese Differenz von 1,52 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Harvey Norman-Aktie sowohl für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.