Harveyorman Holdings Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Aktuelle Bewertung der Harvey Norman-Aktie

Investoren, die derzeit in die Harvey Norman-Aktie investieren, können von einer attraktiven Dividendenrendite von 9,73 % profitieren. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Multiline-Einzelhandel ergibt sich ein Mehrertrag von 1,52 Prozentpunkten. Dies deutet darauf hin, dass die Dividendenausschüttungen des Unternehmens überdurchschnittlich hoch sind, was zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index wird die Harvey Norman-Aktie als neutral eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Harvey Norman-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 14,29 und ein RSI25-Wert von 23,42, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Relative Strength Indikators führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Harvey Norman ist insgesamt negativ. In den letzten zwei Wochen waren weder positive noch negative Themen dominant, was zu einer schlechten Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Harvey Norman-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 3,71 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 4,19 AUD liegt, was einer Differenz von +12,94 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,8 AUD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung der Harvey Norman-Aktie in Bezug auf Dividendenrendite, Relative Strength Index und technische Analyse.