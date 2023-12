Harveyorman HoldingsADR ist zurück!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während Werte zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gelten. Der RSI von Harvey Norman liegt bei 4,76, was als „Gut“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 36,03 und deutet auf eine „Neutral“-Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich der aktuelle Kurs von Harvey Norman bei 4,05 AUD mit einer Entfernung von +9,46 Prozent vom GD200 (3,7 AUD) als „Gut“-Signal. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 3,75 AUD, was einen Abstand von +8 Prozent bedeutet und somit ebenfalls als „Gut“-Signal bewertet wird. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Harvey Norman als "Gut" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen bei Harvey Norman eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich leicht reduziert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Mit einer Dividendenrendite von 9,73 Prozent liegt Harvey Norman 1,07 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Multiline-Einzelhandel" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 8 Prozent auf, was die Aktie zu einem lukrativen Investment im Vergleich macht und von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält.