Harveyorman HoldingsADR Aktie: Das ist einfach klasse!

Die australische Einzelhandelskette Harvey Norman weist derzeit eine Dividendenrendite von 9,73 % aus, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 8,21 %. Aufgrund dieser Differenz von 1,52 Prozentpunkten erhält das Unternehmen eine Bewertung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird Harvey Norman im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Multiline-Einzelhandel) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 9,1, was einem Abstand von 64 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 25,37 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Harvey Norman-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 3,72 AUD lag, während der aktuelle Kurs bei 4,08 AUD liegt, was einer Abweichung von +9,68 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 3,84 AUD über dem letzten Schlusskurs (+6,25 Prozent). Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Harvey Norman in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen dominierten vor allem positive Themen bei den Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Unternehmens führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung für Harvey Norman in Bezug auf die Dividendenrendite, die fundamentale Analyse, die technische Analyse und die Anleger-Stimmung.