Harveyorman HoldingsADR Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Harvey Norman derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,83 AUD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (4,74 AUD) um +23,76 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 4,26 AUD, was einer Abweichung von +11,27 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Gut"-Wert, was insgesamt zu einem Rating von "Gut" führt.

Die Dividendenrendite von Harvey Norman beträgt derzeit 8,75 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 8,04 Prozent. Aufgrund dieser geringen Differenz von 0,71 Prozent wird die Aktie von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Harvey Norman in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Harvey Norman in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 10,97, was 59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Multiline-Einzelhandel) von 27 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Aus diesem Grund erhält Harvey Norman auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

