Harvest Technology Aktie: Grund zur Freude?

Weitere Suchergebnisse zu "PolyPeptide Group AG":

Die technische Analyse der Aktie von Harvest zeigt momentan ein "Schlecht"-Rating auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,04 AUD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,016 AUD) um -60 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,02 AUD, was einer Abweichung von -20 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Harvest aktuell mit einem Wert von 33,33 als "Neutral" eingestuft wird. Wenn man den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 68, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung des RSI als "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei an vier Tagen positive Themen und an drei Tagen negative Themen dominierten. Die verstärkte Diskussion über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Harvest führt zu einer Gesamteinstufung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen unverändert blieb. Somit erhält die Harvest-Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.