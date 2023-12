Harvest One Cannabis Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Delivra Health Brands Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,02 CAD erreicht, während der Kurs der Aktie selbst bei 0,015 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -25 Prozent liegt, was eine "Schlecht"-Bewertung zur Folge hat. Ebenso verhält es sich mit dem GD50 der vergangenen 50 Tage, der ebenfalls bei 0,02 CAD liegt und somit zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtnote von "Schlecht".

Was das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie betrifft, so war in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Delivra Health Brands in den sozialen Medien festzustellen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie zeigt keine übermäßig positiven oder negativen Tendenzen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Die Bewertung der Anleger-Stimmung zeigt, dass Delivra Health Brands in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet wurde. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um die Aktie angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anleger-Stimmung und einer "Gut"-Einstufung führt.

Abschließend wurde die Delivra Health Brands Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Der kurzfristige 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung der Aktie hinweist. Ebenso verhält es sich mit dem etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis, der bei 60 Punkten liegt und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.