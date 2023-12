Harvest Minerals Aktie: Das ist ein Knall!

Die brasilianische Mining-Gesellschaft Harvest Minerals hat eine Dividendenrendite von 0 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 8,84 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende. Die Anleger-Stimmung für die Aktie ist jedoch insgesamt positiv, wie sich aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren der letzten zwei Wochen ergibt. In Bezug auf die Anleger-Stimmung erhält die Aktie die Bewertung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Harvest Minerals-Aktie derzeit überkauft ist, mit einem Relative Strength Index (RSI) von 81,16 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 79, was darauf hinweist, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Aufgrund dieser Signale wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Verglichen mit anderen Aktien des Sektors hat Harvest Minerals im letzten Jahr eine Rendite von -86,24 % erzielt, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von -20,46 % liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Harvest Minerals-Aktie, mit positiver Anleger-Stimmung, aber negativer Einschätzung in Bezug auf Dividendenrendite, RSI und Branchenvergleich des Aktienkurses.