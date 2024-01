Harvest Minerals Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 38,32 liegt die Aktie von Harvest Minerals im Vergleich zu anderen Unternehmen der Chemikalienbranche (36,83) um 4 Prozent höher. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund der fundamentalen Analyse.

In den letzten 12 Monaten erreichte der Aktienkurs von Harvest Minerals eine Performance von -91,57 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Chemikalienbranche im Durchschnitt um -15,74 Prozent, was eine Unterperformance von -75,83 Prozent bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Harvest Minerals-Aktie bei 3,2 GBP lag. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,775 GBP (-75,78 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (0,93 GBP) liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von -16,67 Prozent unter diesem Wert, was erneut zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Harvest Minerals somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Harvest Minerals überwiegend positiv diskutiert, mit 11 Tagen im grünen Bereich und keinen negativen Diskussionen. Die Anleger waren größtenteils neutral an insgesamt drei Tagen eingestellt. Auch aktuell sind die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt. Insgesamt erhält Harvest Minerals daher eine "Gut"-Bewertung.