Harvard Bioscience Aktie: Das war abzusehen!

Der Aktienkurs von Harvard Bioscience hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 92,54 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" im Durchschnitt um -10,96 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Harvard Bioscience eine Outperformance von +103,5 Prozent in dieser Branche verzeichnete. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor schnitt das Unternehmen gut ab, mit einer Rendite, die 98,7 Prozent über dem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Harvard Bioscience ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Harvard Bioscience neutral eingestuft ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Harvard Bioscience-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 42,11 und für den RSI25 von 48,49, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In fundamentaler Hinsicht zeigt sich, dass Harvard Bioscience mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 45,69 unter dem Branchendurchschnitt (55 Prozent) liegt. Die Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" weist einen Wert von 101,17 auf. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Harvard Bioscience-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 4,83 USD mit dem aktuellen Kurs von 4,86 USD eine Abweichung von +0,62 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), bei dem der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit auch ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.