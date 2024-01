Harvard Bioscience Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die Harvard Bioscience-Aktie wird derzeit aus technischer Sicht neutral bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 4,85 USD, während der aktuelle Kurs bei 4,66 USD liegt, was einer Abweichung von -3,92 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 4,68 USD nahe am letzten Schlusskurs von 4,66 USD, was einer Abweichung von -0,43 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 45,69 auf, was 56 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 104,55. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Harvard Bioscience eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,48 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 2,48 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Harvard Bioscience-Aktie liegt bei 87,63, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 49,29, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Schlecht" für die Aktie.