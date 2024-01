Harvard Bioscience Aktie: Die Bären zittern!

Das Unternehmen Harvard Bioscience weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit wird die Aktie als unrentables Investment bewertet.

In den vergangenen 12 Monaten konnte Harvard Bioscience eine Performance von 97,44 Prozent erzielen, was einer Outperformance von +72,11 Prozent im Vergleich zur Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" entspricht. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite mit 80,28 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Harvard Bioscience ist insgesamt positiv, wie Diskussionen in den sozialen Medien zeigen. Positive Themen standen dabei im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In der technischen Analyse erhält die Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating, sowohl im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage. Dies deutet auf eine positive Entwicklung hin.

Insgesamt wird Harvard Bioscience in Bezug auf Dividende, Aktienkursentwicklung, Anleger-Stimmung und technische Analyse positiv bewertet.