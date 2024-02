Hartford Services Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die technische Analyse der Hartford Services-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 93,06 USD einen positiven Abstand von +23,63 Prozent zum GD200 (75,27 USD) hat, was ein "Gut"-Signal darstellt. Auch im Vergleich zum GD50, der bei 84,13 USD liegt, ist der Abstand von +10,61 Prozent ein positives Signal. Die mittel- bis langfristige Bewertung basierend auf den Durchschnittswerten aus 50 und 200 Tagen ergibt daher ebenfalls ein positives Ergebnis.

Im Branchenvergleich mit anderen Finanzunternehmen konnte die Hartford Services-Aktie eine Rendite von 15,7 Prozent erzielen, was mehr als 12 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur Versicherungsbranche, die eine mittlere Rendite von 15,77 Prozent erreichte, liegt die Hartford Services-Aktie nur minimal darunter. Diese positive Entwicklung führt zu einem insgesamt positiven Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Hartford Services-Aktie derzeit mit einem Wert von 13,61 überverkauft ist. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich mit einem Wert von 18 ein Signal für eine überverkaufte Situation. Insgesamt ergibt sich für den RSI daher eine positive Einstufung.

Die Analysten bewerten die Hartford Services-Aktie überwiegend positiv, wobei in den letzten zwölf Monaten 5 "Gut"-, 4 "Neutral"- und keine "Schlecht"-Einstufungen vergeben wurden. Dies führt zu einer langfristigen positiven Einschätzung. Allerdings liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 87,67 USD, was unter dem aktuellen Kurs von 93,06 USD liegt. Daher ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -5,8 Prozent, was von den Analysten als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Gesamteinschätzung der Hartford Services-Aktie basierend auf den Bewertungen der Analysten.