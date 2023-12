Hartford Services Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Hartford Services wurde in den letzten zwölf Monaten insgesamt von 12 Analysten bewertet. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Neutral", bestehend aus 5 "Gut"-, 7 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen von Analysten zu Hartford Services.

Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 86,88 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 7,2 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Hartford Services damit eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor, liegt die Rendite von Hartford Services mit 10,15 Prozent um mehr als 3 Prozent darüber. Die "Versicherung"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 27,07 Prozent, wobei Hartford Services mit 16,92 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Hartford Services-Aktie von 81,04 USD deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 72,08 USD liegt (+12,43 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs von 81,04 USD über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 75,26 USD (+7,68 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Hartford Services-Aktie in der technischen Analyse somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hartford Services-Aktie sowohl auf 7-Tage- (18,64 Punkte) als auch auf 25-Tage-Basis (25,36) überverkauft ist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Hartford Services eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Sollten Hartford Services Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Hartford Services jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Hartford Services-Analyse.

Hartford Services: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...