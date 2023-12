Hartford Services 7875 Fixed-To-Floating Rate Junior Subordinated Debentures du Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die technische Analyse von Hartford Services zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 66,35 EUR liegt, während der aktuelle Aktienkurs 73,5 EUR beträgt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen positiven Abstand von +10,78 Prozent zum GD200 aufweist, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 69,85 EUR, wodurch die Aktie mit einem Abstand von +5,23 Prozent ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen bei Hartford Services eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Daraus resultiert eine Bewertung von "Schlecht". Zudem wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei an sechs Tagen positive Themen und an einem Tag negative Themen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger verstärkt auf positive Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für das Anleger-Sentiment führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird für Hartford Services eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Der RSI7 liegt bei 33,33 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 30,43 Punkten, was ebenfalls auf eine neutrale Position hinweist. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.