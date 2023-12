Harte Hanks Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI beträgt derzeit 61 für die Harte Hanks-Aktie. Dies bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt auch, dass die Harte Hanks-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Harte Hanks-Aktie hat sich mit einem Kurs von 7,2 USD um +8,6 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +6,67 Prozent beläuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung für Harte Hanks in den vergangenen Wochen deutlich verbessert. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt auch eine erhöhte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Dies führt ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung für Harte Hanks.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem und mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die Diskussionen der letzten Tage haben sich besonders mit den positiven Themen rund um Harte Hanks beschäftigt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung als "Gut".