Harte Hanks Aktie: Wirklich lohnenswert?

Harte Hanks: Aktuelle Bewertung und Analyse

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Harte Hanks wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +14,53 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Harte Hanks überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Auf 25-Tage-Basis ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält das Harte Hanks-Wertpapier in der Gesamtbewertung ein "Schlecht"-Rating.