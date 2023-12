Harte Hanks Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Harte Hanks ist positiv, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen überwog die positive Kommunikation an acht von zwölf Tagen, während an vier Tagen negative Themen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger auf sich zogen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine Bewertung von "Gut" auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Bei der technischen Analyse ziehen wir den Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 51,76 Punkten, was darauf hinweist, dass Harte Hanks weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,81, was ebenfalls auf ein ausgewogenes Verhältnis hinweist. Insgesamt erhält das Harte Hanks-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Harte Hanks verläuft aktuell bei 6,71 USD, während der Aktienkurs selbst bei 6,99 USD liegt, was einem Abstand von +4,17 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 6,65 USD, was einem Abstand von +5,11 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis dieser beiden Zeiträume eine Bewertung von "Gut".

Die Internet-Kommunikation deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an Harte Hanks hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.