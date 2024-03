Harte Hanks Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Harte Hanks als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7, der die letzten sieben Tage betrachtet, ergibt einen Wert von 56,14 und der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, liegt bei 51,85. Beide Werte führen zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf Basis des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die Harte Hanks-Aktie derzeit bei 7,63 USD liegt, was +0,13 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Einstufung jedoch bei "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +16,31 Prozent liegt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An sechs Tagen überwogen positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings wurde in den vergangenen Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Harte Hanks diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität nur eine schwache Aktivität hervorgebracht hat. Daher wird dieser Faktor als "Schlecht" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Wert für Harte Hanks führt.