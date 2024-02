Harsco Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Dividendenrendite für Enviri beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt mit 0 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Enviri von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Enviri in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. In den Diskussionen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, was dazu führt, dass der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Enviri wurde langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Enviri liegt bei 48,33, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 53, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.