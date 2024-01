Harsco Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Stimmung der Anleger gegenüber Enviri ist neutral, basierend auf einer Analyse sozialer Plattformen. Obwohl die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war, wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Enviri im Vergleich zur Branchenkonkurrenz eine niedrigere Rendite von 0 % aus, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Im Vergleich zum Durchschnitt der Industriebranche hat die Aktie von Enviri im letzten Jahr eine Rendite von 3,11 Prozent erzielt, was 1380,12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Maschinen liegt bei 7,87 Prozent, und Enviri liegt derzeit 4,76 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als schlecht bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Enviri liegt bei 90,32, was auf eine überkaufte Situation hinweist, und daher als schlecht bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 18, was als Anzeichen für eine überverkaufte Situation interpretiert wird und daher als neutral eingestuft wird.