Harrow Health Aktie: Das ist Wahnsinn!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Harrow-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt 11, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 31,14, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung eine "Gut"-Bewertung für Harrow.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Arzneimittel) ist Harrow aus fundamentaler Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 35,29, was einen Abstand von 66 Prozent zum Branchen-KGV von 104,97 bedeutet. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv für die Harrow-Aktie. In den sozialen Medien wurden mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Harrow. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich jedoch eine negative Bewertung. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 0, was eine negative Differenz von -2,47 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" bedeutet. Aus diesem Grund erhält Harrow eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.