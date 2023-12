Harrow Health Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Harrow Health":

Der Arzneimittelhersteller Harrow schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt seiner Branche. Der Unterschied beträgt 2,49 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,49 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Im Rahmen der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Gemessen daran ist Harrow mit einem Wert von 35,29 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 103,95, was einer Unterbewertung von 66 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Harrow-Aktie am letzten Handelstag bei 9,88 USD lag, was einem Unterschied von -43,58 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 17,51 USD entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (11,81 USD) liegt der Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-16,34 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Harrow-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.