Harrow Health Aktie: Was noch aussteht!

Die technische Analyse der Harrow-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 15,49 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 11,51 USD weicht somit um -25,69 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der aktuell bei 10,11 USD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt darüber (+13,85 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Harrow-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die Analyse, dass der 7-Tage-RSI bei 15,54 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und wird daher mit "Neutral" bewertet. Insgesamt wird die Harrow-Aktie in Bezug auf den RSI also mit "Gut" bewertet.

Die fundamentale Analyse ergibt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell bei 35 liegt. Für jeden Euro Gewinn von Harrow zahlt die Börse somit 35,29 Euro, was 65 Prozent weniger ist als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Aufgrund dessen wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Harrow in den vergangenen Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso gab es in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien in Bezug auf die Aktie, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung ausgesprochen wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.