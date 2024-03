Harrow Health Aktie: Viel Lärm um nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "Harrow Health":

Die Harrow-Aktie zeigt sich in verschiedenen Bewertungsfaktoren in einem gemischten Licht. Die Dividendenrendite liegt mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Allerdings ergibt sich auf Basis des RSI25 ein neutraler Wert von 48, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit erhält die RSI-Einstufung insgesamt ein "Schlecht".

In Bezug auf die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich eine eher neutrale Haltung. In den vergangenen Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im fundamentalen Bereich weist die Harrow-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 35,29 auf, was deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Diese niedrige Kennzahl lässt die Aktie als "günstig" erscheinen, weshalb sie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.

Insgesamt zeigt sich, dass die Harrow-Aktie in verschiedenen Bereichen gemischte Bewertungen erhält, was ein differenziertes Bild für potenzielle Investoren zeichnet.