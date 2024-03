Harrow Health Aktie: So kann man sich irren!

Weitere Suchergebnisse zu "Harrow Health":

Die Aktie von Harrow bietet derzeit Anlegern eine Dividendenrendite von 0 %, was 2,7 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Arzneimittel liegt. Dies führt zu einer niedrigeren Ausschüttung im Vergleich zur Branche und einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass Harrow interessante Ausprägungen aufweist. Die Diskussionsintensität ist stark gestiegen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Ebenso hat sich die Rate der Stimmungsänderung positiv entwickelt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie von Harrow in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -43,57 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Arzneimittel-Branche aufweist. Auch im Sektorvergleich der Gesundheitspflege liegt die Performance von Harrow mit 1465,23 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Auf fundamentaler Basis wird die Aktie von Harrow im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet eingestuft. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 35,29 liegt die Aktie 74 Prozent unter dem Branchen-KGV von 136,04, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.