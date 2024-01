Harris Technology Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Harris. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigte keine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Die Analyse der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen ergab ebenfalls eine neutrale Einschätzung der Aktie Harris. Auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um Harris diskutiert wurden, waren größtenteils neutral. Daher wird auch diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Harris liegt bei 50, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 44,44, was für die letzten 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt.

Die technische Analyse der Harris-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,01 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,012 AUD) liegt deutlich darüber, weshalb die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet wird. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer Bewertung als "Gut", da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Rating für die Harris-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik.