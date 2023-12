Harpoon Therapeutics Inc Aktie: Das ist der nächste Hammer!

In den letzten beiden Wochen wurde Harpoon Therapeutics von den meisten privaten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Nach Analyse der verschiedenen Kommentare und Beiträge zu diesem Thema in den vergangenen Wochen kommt unsere Redaktion zu diesem Schluss. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Insgesamt kann daher die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden.

Aus charttechnischer Sicht wird für die Harpoon Therapeutics-Aktie ein Durchschnitt von 7,2 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage berechnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 10,48 USD, was einem Unterschied von +45,56 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 7,69 USD um +36,28 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Harpoon Therapeutics-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Harpoon Therapeutics liegt bei 43,58, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 37,96, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" auf Basis des RSI.

In Bezug auf die Dividende schüttet Harpoon Therapeutics im Vergleich zur Branche Biotechnologie auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,49 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 2,49 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zur Branche.