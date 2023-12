Harpoon Therapeutics Inc Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Derzeit schüttet das Unternehmen Harpoon Therapeutics niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Biotechnologie. Der Unterschied beträgt 2,5 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,5 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Schlecht".

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Harpoon Therapeutics derzeit bei 10,16 USD und ist damit um +34,39 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung jedoch auch "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +41,31 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" bewertet.

Bei der Betrachtung des Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Harpoon Therapeutics zeigt sich, dass der RSI7 aktuell bei 48,12 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und liegt bei 38,71. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, weshalb sie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Harpoon Therapeutics in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, wurde in den letzten vier Wochen als neutral bewertet, da keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.