Harpoon Therapeutics Inc Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Anlegerstimmung bezüglich Harpoon Therapeutics zeigt sich laut einer Analyse in den sozialen Medien in den letzten Tagen grundsätzlich neutral. Es gab fünf positive und drei negative Tage, während an sechs Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Harpoon Therapeutics daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anleger.

Die Analyse zeigt zudem, dass die Stimmung für Harpoon Therapeutics in den letzten Wochen kaum Veränderungen erfahren hat. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben. In Bezug auf die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer für diese Aktie in den letzten vier Wochen gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse hinweist. Daher bekommt Harpoon Therapeutics auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie demnach mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse ergab, dass der aktuelle Kurs der Harpoon Therapeutics von 10,55 USD mit einer Entfernung von +41,8 Prozent vom GD200 (7,44 USD) ein "Gut"-Signal darstellt. Auch der GD50, der einen Kurs von 9,24 USD aufweist, zeigt mit einem Abstand von +14,18 Prozent ein "Gut"-Signal. Somit wird der Kurs der Harpoon Therapeutics-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, ergibt ebenfalls eine positive Einschätzung, da 2 Buc, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Auch das Kursziel der Analysten für die Harpoon Therapeutics liegt im Durchschnitt bei 23 USD, was einer erwarteten Entwicklung um 118,01 Prozent entspricht. Somit führt die Analysten-Untersuchung insgesamt zur Einstufung "Gut" für die Aktie.