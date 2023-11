Harmony Gold Mining Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Harmony Gold Mining":

Anleger: Die Diskussionen rund um Harmony Gold Mining in den sozialen Medien zeigen deutliche Signale zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen überwiegen insgesamt positive Meinungen und Kommentare. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Harmony Gold Mining bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Harmony Gold Mining-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 19, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, und wir vergeben daher ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist Harmony Gold Mining weder überkauft noch überverkauft, und daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Harmony Gold Mining daher ein "Gut"-Rating.

Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Harmony Gold Mining liegt bei 12,17, was unter dem Branchendurchschnitt von 113,86 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) von Harmony Gold Mining verläuft aktuell bei 3,99 EUR, während der Aktienkurs selbst bei 5,68 EUR liegt, was einem Abstand von +42,36 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) hat die Aktie derzeit ein Niveau von 4,42 EUR, was einer Differenz von +28,51 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen erhält die Aktie daher insgesamt die Einstufung "Gut".