Harmony Gold Mining Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Harmony Gold Mining liegt bei 9,71, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als preisgünstig angesehen werden kann. Insgesamt wird die Aktie aufgrund fundamentaler Kriterien als "gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Harmony Gold Mining-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 4,63 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 7,06 EUR lag, was einer Abweichung von +52,48 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Abweichung von +25,4 Prozent. Aufgrund dieser Daten erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht ein "gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Harmony Gold Mining-Aktie auf kurzfristiger Basis überverkauft ist, was sie ebenfalls mit einem "gut"-Rating bewertet. Auf längerfristiger Basis ist die Bewertung jedoch neutral. Insgesamt erhält die Aktie in Bezug auf den RSI eine "gut"-Bewertung.

Die Stimmung in sozialen Medien zeigt gemischte Reaktionen. Während die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv ist, wurden in den letzten zwei Tagen auch viele negative Themen diskutiert. Aufgrund dieser gemischten Reaktionen erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine neutrale Bewertung.