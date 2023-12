Harmony Gold Mining Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Harmony Gold Mining wird aktuell mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,06 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 102,56 liegt. Somit wird die Aktie als unterbewertet angesehen und auf der Grundlage fundamentaler Kriterien mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde eine starke Aktivität festgestellt, was zu einer positiven Einschätzung des langfristigen Stimmungsbildes führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 39, was zu einer neutralen Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dieses Ergebnis wird auch bei der Betrachtung des RSI auf 25-Tage-Basis bestätigt, was erneut zu einem neutralen Rating führt.

Die Dividendenrendite der Harmony Gold Mining-Aktie beträgt 0,84 Prozent und liegt somit 4,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Bewertung der Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich somit auf der Grundlage fundamentaler Kriterien und verschiedener Indikatoren eine gemischte Bewertung für Harmony Gold Mining, wobei die Aktie als unterbewertet angesehen wird, jedoch die Dividendenpolitik als schlecht bewertet wird.

